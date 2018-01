Dois atentados contra membros do partido de Saddam No terceiro ataque, em poucos dias, a líderes do Baath, o partido de Saddam Hussein, na cidade santa dos xiitas, Najaf, um prefeito foi morto a tiros de submetralhadoras, e uma mulher, líder provincial do Baath, foi ferida e está em estado grave; o filho dela, de cinco anos, foi morto. Ali Qassem al-Tamimi era prefeito do distrito de al-Furat; ele foi assassinado por atiradores enquanto fazia compras com um amigo no centro de Najaf, na noite desta sexta-feira. Hoje pela manhã, dois homens em bicicletas abriram fogo diante da casa de Damiyah Abbas e seu filho de cinco anos, no momento em que eles saíam para a rua. O garoto morreu na hora, e a mãe foi hospitalizada com ferimentos graves. Acredita-se que Amiyah Abbas participou da repressão a uma revolta xiita contra o governo de Saddam ocorrida em 1991.