Dois atentados na Cidade do México Patrulhas especiais antiguerrilha foram enviadas às ruas da capital mexicana nesta noite, depois que duas bombas foram detonadas em frente a uma concessionária Chevrolet e um McDonald?s. Um dispositivo carregado de pólvora explodiu depois da meia-noite (hora local) estilhaçando vitrines, danificando carros e abrindo um rombo no teto da loja de automóveis, nas proximidades do aeroporto. Não há notícias de feridos. No McDonald?s do outro lado da rua, policiais descobriram uma caixa que soltava fumaça e um ?cheiro desagradável?, mas que não explodiu. Os dois atentados ocorreram no mesmo dia em que a capital mexicana sedia uma reunião internacional de ministros, preparatória para a próxima rodada de negociações da OMC. Também neste sábado, o presidente Vicente Fox deve proferir seu discurso sobre o ?estado da nação?, perante o Congresso. Nenhum grupo assumiu a autoria dos atentados.