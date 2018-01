Dois atentados no Peru prévios à visita de Bush Dois atentados com explosivos ocorreram em Lima nas últimas 24 horas, causando danos, mas não vítimas, poucos dias antes da visita à capital peruana do presidente americano, George W. Bush. O coronel José del Castillo disse à Associated Press que uma granada explodiu nesta terça-feira à noite a poucas quadras da prisão para delinqüentes comuns do distrito de San Juan de Lurigancho, a nordeste de Lima, alarmando os moradores. Testemunas disseram separadamente que desconhecidos lançaram à calçada, de um carro em movimento, um pacote contendo uma granada, que, ao explodir, deixou um buraco de 70 centímetros de diâmetro. Em outro episódio, segundo del Castillo, um desconhecido que fugiu em uma caminhonete deixou um artefato explosivo dentro de uma mochila diante de uma porta da companhia Telefónica, de capital espanhol, cuja explosão também causou danos. A polícia disse que a explosão, na madrugada desta quarta-feira, causou danos materiais no primeiro andar do setor de pagamentos da companhia no distrito de Los Olivos, ao norte da capital. O porta-voz policial disse que agentes do departamento antiterrorista estão investigando os dois atentados para identificar seus autores e detê-los. Nenhum dos grupos subversivos que atuam no Peru, Sendero Luminoso e Túpac Amaru, assumiram a autoria do atentado, segundo a polícia. O ministro do Interior, Fernando Rospigliosi, atribuiu os atentados a "grupos violentos que não têm nenhuma capacidade operacional". Os atentados ocorreram a poucos dias da visita a Lima de Bush, anunciada para sábado e domingo próximos. Desde a captura e a condenação à prisão perpétua dos líderes do Sendero Luminoso e do Túpac Amaru, Abimael Guzmán e Víctor Polay, respectivamente, na década passada, não ocorriam atentados explosivos no país.