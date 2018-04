Dois atentados simultâneos atingem o Afeganistão

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, entre elas um policial, em duas explosões quase consecutivas nesta segunda-feira, 26, segundo informou o Ministérios do Interior afegão.

As explosões aconteceram com poucos minutos de diferença, por volta das 08:30 (horário local) no centro da cidade de Kandahar. De acordo com o informe divulgado pelo Ministério, a explosão teria sido gerada por 'inimigos do Afeganistão", termo designado aos membros do Talebans.

O chefe de Polícia do distrito, Fazl Ahmad Sherad, explicou a agência afegã AIP que as explosões ocorreram próximo ao seu veículo, mas ele não estava dentro do automóvel.

Há semanas Kandahar sofre frequentes atentados. No último dia 19 de abril, um grupo de assassinos matou o tenente da cidade, Azizulá Zeyarmal, quando este se dirigia a uma mesquita.

Desde meados de fevereiro, cerca de 15 mil efetivos das forças internacionais e afegãs realizam uma grande operação contra o Taleban na cidade vizinha de Helmand. Os analistas consideram que esta operação é um prefácio de uma ofensiva maior em Kandahar, um dos principais pilares dos insurgentes talebans.