Dois aviões colidem na França matando três pessoas Dois aviões de pequeno porte colidiram no ar, neste sábado, perto de Mont Blanc, cadeia montanhosa no leste da França, matando três pessoas, disse a polícia francesa. As autoridades locais estão investigando o acidente, que aconteceu quando um ultraleve - onde estavam um instrutor de vôo e seu aluno, bateram num avião particular, no qual viajava apenas o piloto. Os três tiveram morte instantânea. Testemunhas disseram que os aviões colidiram a cerca de 400 metros de altitude. O acidente ocorreu em uma área conhecida pelo intenso tráfego de helicópteros e pequenos aviões turísticos que voam a baixas altitudes ao redor do Mont Blanc.