Dois aviões de passageiros se chocam em aeroporto de Madri A asa direita de um avião da companhia tailandesa Thai, que trafegava por uma das pistas do aeroporto madrileno de Barajas com 312 passageiros, chocou-se contra a cauda de um avião da Air France, que estava estacionado e vazio, sem deixar feridos. O incidente causou apenas danos materiais em ambas as aeronaves, indicaram fontes do organismo oficial Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (Aena). Trata-se de um Boeing 447-400 da Thai que ia iniciar o vôo Madri-Roma-Bangcoc e se dirigia à pista de decolagem quando se chocou com o aparelho da Air France, um Embraer 135 que tinha previsto realizar um vôo rumo à cidade francesa de Bordeaux. O choque fez com que o avião da Thai arrancasse a cauda do da Air France. Os bombeiros dirigiram-se imediatamente ao aeroporto. Os passageiros do avião da Thai Airways foram desembarcados e estão à espera do relatório dos técnicos para saber quando poderão continuar a viagem.