Dois aviões são retidos nos EUA Dois aviões de passageiros da Northwest Air provenientes de Tóquio foram retidos logo depois de pousar nos aeroportos de Seattle e San Francisco, por razões de segurança. Em Seattle, o Boeing 747-200, que fazia o vôo 8 desde a capital japonesa, foi retido na pista logo depois de pousar. De acordo com o porta-voz da Northwest, Bill Melon, cinco agentes do FBI, da Alfândega e do Serviço de Imigração e Naturalização entraram no avião, entrevistaram passageiros e removeram dois deles, de nacionalidades não-reveladas, para interrogatórios. A porta-voz do aeroporto, Katie Nowlin, disse que nenhuma evidência de bactérias foi encontrada e que os outros 201 passageiros e 17 tripulantes foram liberados. Nowlin não disse o motivo da detenção de dois dos passageiros. As bagagens foram revistadas. Em San Francisco, o vôo 28 da Northwest foi retido na pista do aeroporto a pedido das autoridades norte-americanas, com 170 pessoas a bordo. Não foram divulgados mais detalhes. Leia o especial