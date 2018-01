Dois brasileiros podem estar entre os feridos em Madri O Itamaraty informou na noite desta quinta-feira que 2 dos cerca de 1.200 feridos pelos atentados terroristas em Madri podem ser brasileiros. A suspeita foi levantada pela embaixada do Brasil na Espanha, com base nos nomes das vítimas divulgados pelo Ministério do Interior espanhol. Até o início da noite, a embaixada ainda tentava localizar os dois feridos em hospitais de Madri. O Itamaraty não informou quais seriam os nomes que deram origem à suspeita. Vivem na Espanha cerca de 31 mil brasileiros. O governo espanhol divulgou, na página do Ministério do Interior na Internet (www.mir.es), uma lista de feridos atualizada periodicamente. Dois números de telefone do ministério, na Espanha, estavam à disposição para tirar dúvidas de quem tem parentes ou amigos em Madri: 00 + operadora + 34 900150000 e 00 + operadora + 34 902150003. Em Brasília, os funcionários da embaixada espanhola planejam fazer nesta sexta-feira um minuto de silêncio, ao meio-dia. O secretário especial dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, foi pessoalmente à embaixada levar uma nota de solidariedade. Por iniciativa da Polícia Militar do Distrito Federal, um carro com policiais reforçou a segurança do prédio. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que não há palavras para descrever o horror do episódio. ?É um ato brutal que desperta revolta e choque?, afirmou, ao encontrar-se com o secretário-geral da Comunidade Andina (CAN), embaixador Allan Wagner Tizón, no Itamaraty. Amorim conversou rapidamente por telefone com a chanceler da Espanha, Ana Palacio, a quem também enviou mensagem: ?Nesta triste oportunidade, reitero o compromisso do governo brasileiro de seguir instando a comunidade internacional a combater tenazmente todos os tipos de terrorismo.? O ministro lembrou que Lula e Aznar assinaram, em novembro, o Plano de Parceria Estratégica Brasil-Espanha, pelo qual os dois governos se comprometem a somar esforços nos foros internacionais para erradicar o terrorismo. Leia mais Al Qaeda: "vento negro da morte" está chegando aos EUA "Nós choramos junto com as famílias", diz Bush a Aznar "É um acerto de contas com a Espanha", diz Al Qaeda França eleva nível de alerta antiterrorismo Al Qaeda assume atentados em Madri, diz TV dos EUA Polícia de Madrid encontra pistas envolvendo árabes "Vi o horror", diz testemunha dos atentados em Madri 11 de março vira dia das vítimas do terrorismo na Europa Atentados derrubam bolsas européias; Madri cai 2,18% ETA não cometeu atentados, garante político basco Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de MadriExplosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos