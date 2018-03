Dois caças caem na Califórnia e tripulantes desaparecem Dois caças de combate da Marinha dos Estados Unidos caíram no Oceano Pacífico na costa da Califórnia durante missão de treinamento realizada nesta sexta-feira, informaram militares. Os quatro tripulantes das duas aeronaves estão desaparecidos. Os dois F/A-18-F Super Hornets caíram 130 quilômetros ao sudoeste de Monterey durante exercício militar com outras seis aeronaves, informou a Marinha. Nenhuma das aeronaves acidentadas carregava armas. Fontes militares disseram não saber ao certo se os aviões colidiram antes da queda. Não há sinais de sobreviventes, mas as buscas continuam.