Dois caças turcos colidem; pilotos se salvam Dois caças F-4 da Força Aérea da Turquia caíram nesta quinta-feira no sudeste do país, informou a imprensa local. Testemunhas disseram que os aviões colidiram, e as quatro pessoas que estavam nas aeronaves conseguiram salvar-se com pára-quedas. Os aviões caíram perto da cidade de Malatya, informou a agência de notícias Anatolia. O canal NTV disse que paramilitares tentavam encontrar os pilotos em uma área coberta pela neve. As aeronaves faziam uma missão de treinamento e haviam partido da Base Aérea de Diyarbakir, no sudeste do país. A Força Aérea turca ainda não se manifestou sobre o acidente. As causas são desconhecidas.