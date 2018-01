Dois caminhoneiros morrem de frio na Grécia Dois caminhoneiros morreram de frio em dois incidentes diferentes numa estrada no norte da Grécia, após uma queda súbita de temperatura, disseram autoridades. Yiannis Georgiadis, de 40 anos, foi encontrado morto por guardas de fronteira nas proximidades da divisa com a Albânia. Ele teria morrido depois de parar no acostamento para descansar. Em outro incidente, o iraniano Nikranesi Mahamdali, de 53 anos, morreu num hospital, depois de dirigir quase toda a noite. Um legista que acompanhou os dois casos disse que os homens morreram de complicações cardíacas induzidas pela temperatura, que caiu a três graus negativos na região.