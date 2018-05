Dois candidatos recusam recontagem de voto no Haiti Dois dos principais candidatos à presidência no Haiti, Mirlande Manigat e Michel Martelly, rejeitaram a proposta da Comissão Eleitoral para recontar os votos da eleição ocorrida em 28 de novembro, aumentando a possibilidade de mais protestos contra a contagem oficial. A proposta de recontagem foi aceita apenas por Jude Celestin, candidato que pertence ao partido do atual governo e que ficou em segundo lugar na votação.