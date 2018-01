Dois candidatos se proclamam vitoriosos no Alabama Os dois candidatos ao governo do Alabama - o democrata Dos Siegelman, atualmente no cargo, e o desafiante republicano Bob Riley - declararam vitória hoje nas eleições de terça-feira. A curiosa situação foi gerada porque o condado de Baldwin apresentou, no término do pleito, dois resultados diferentes. Enquanto os números iniciais mostravam 19.070 votos para o governador Siegelman, pouco depois as autoridades eleitorais apresentaram uma cifra mais baixa, 12.376. A redução gerou o problema: o desafiante Riley poderia contar com uma pequena vantagem de pouco mais de 3.000 votos, num universo de 1,3 milhão de votos registrados no Alabama. O atual governador denunciou um complô em Baldwin, condado que está nas mãos dos republicanos. A questão agora deverá ser levada à Justiça. O caso do Alabama não é o único ainda indefinido. O mesmo ocorre em Louisiana, onde a senadora Mary Landrieu, por não ter obtido 50% mais um dos votos, deverá se submeter novamente ao voto popular em 7 de dezembro, contra a republicana Suzanne Haik Terrell. Em Nova York, a situação também está indefinida entre os candidatos a deputado Felix Grucci e Tim Bishop, que chegaram quase juntos na corrida eleitoral. Agora, a disputa será decidida pelos 6.000 votos enviados pelos correios, e que serão contados apenas na próxima segunda-feira.