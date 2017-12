Dois carros-bomba explodem distrito xiita de Bagdá Dois carros-bomba explodiram em um mercado ao ar livre de Bagdá, matando pelo menos 33 pessoas e ferindo mais de125, no atentado mais letal desencadeado desde que forças americanas e iraquianas lançaram uma nova operação de segurança na capital na semana passada. As explosões simultâneas destruíram o mercado no distrito de Nova Bagdá, de população majoritariamente xiita. As detonações derrubaram as barracas dos vendedores e postes de eletricidade. manchas de sangue espalham-se pelas ruas. Um terceiro carro-bomba explodiu no bairro xiita de Cidade Sadr, matando pelo menos uma pessoa e ferindo pelo menos outras dez, segundo a polícia. Texto ampliado às 11h54 para atualizar o número de mortos e incluir o terceiro atentado