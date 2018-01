Dois carros-bomba explodem em Karachi Dois carros-bomba explodiram com minutos de diferença próximo ao centro cultural Paquistão-EUA de Karachi, no sul do Paquistão, deixando pelo menos sete pessoas feridas, segundo a polícia local e testemunhas. Ghulam Mohammed Dogar, superintendente senior da polícia de Karachi, disse que o primeiro carro-bomba explodiu do lado de fora do portão do centro, ferindo uma pessoa que foi levada ao hospital. Minutos depois, um segundo carro estacionado próximo também explodiu, segundo informou um repórter da Associated Press que estava no local. O repórter da AP viu três fotógrafos e três policiais sendo socorridos em uma ambulância. A segunda explosão danificou o muro externo do centro cultura, mas o edifício não foi atingido. O centro cultural está localizado próximo à residência do consul-geral dos EUA em Karachi - maior cidade do Paquistão.