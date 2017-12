Dois carros-bomba explodem na Colômbia Dois carros-bomba de alto poder destrutivo explodiram nesta sexta-feira em duas áreas rurais da Colômbia em San Martín, a cerca de 100 quilômetros de Bogotá, e em Barrancas, perto da fronteira com a Venezuela. Na primeira explosão, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, enquanto a segunda causou apenas danos materiais. O carro-bomba de San Martín foi estacionado numa área onde se localizam uma escola agrícola, várias casas e uma delegacia de polícia. Imagens da TV colombiana mostraram uma montanha de destroços deixada pela explosão. Segundo a polícia, o carro-bomba estava armado com aproximadamente 50 quilos de explosivos, e as autoridades locais acusaram a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pelo atentado. Habitantes da cidade, no entanto, queixam-se de estar em meio ao fogo cruzado de guerrilheiros e paramilitares direitistas. Ataques com carros-bomba já causaram a morte de 12 pessoas na Colômbia só neste ano.