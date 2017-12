Dois carros-bomba matam 17 policiais no Iraque Um carro-bomba explodiu do lado de fora de uma delegacia de polícia em Ramadi, onde policiais iraquianos aguardavam para receber pagamento, matando pelo menos dez. Em Bagdadi, uma cidade próxima, outro ataque de carro-bomba, desta vez contra um posto de segurança, deixou pelo menos sete policiais mortos. Em Bagdá, dois soldados americanos foram mortos e três ficaram feridos na explosão de uma bomba de beira de estrada, disse o comando americano. Um carro-bomba explodiu perto de um comboio dos EUA na estrada que liga Bagdá ao aeroporto internacional da capital, ferindo um soldado. Hoje, a embaixada britânica no Iraque proibiu seus funcionários de viajar pela estrada que leva ao aeroporto, identificada como uma das mais perigosas em todo o país.