Dois carros-bomba matam mais de 40 no Iraque Um utilitário esportivo cheio de cargas de artilharia explodiu em meio a uma multidão que esperava para se alistar nas forças armadas iraquianas, matando pelo menos 35 pessoas e deixando mais de 130 feridos. Outro carro-bomba, ao norte da cidade, matou seis membros das forças de segurança iraquianas. A explosão no centro de Bagdá - a mais letal desde que o mesmo posto de recrutamento foi atingido, em fevereiro - vem como parte de um surto de violência contra a coalizão liderada pelos EUA e aliados iraquianos, a poucas semanas da transferência de soberania. A detonação espalhou corpos por uma avenida de quatro pistas e pôde ser ouvida a quilômetros de distância. O segundo carro-bomba explodiu num vilarejo próximo a Balad, 75 km ao norte da capital, matando seis membros do Corpo Iraquiano de Defesa Civil (CIDC) e ferindo outros quatro. O CIDC é a principal força iraquiana, instituída pelos EUA para enfrentar a resistência.