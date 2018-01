Dois carros-bombas explodem perto de mesquita xiita As explosões de dois carros-bombas estacionados perto de uma mesquita xiita, no centro de Bagdá, mataram pelo menos 20 pessoas e deixaram aproximadamente 50 feridas, segundo informações de um funcionário de um hospital. As explosões ocorreram por volta de 6h45 (hora local) perto da mesquita al-Timim, no distrito de al-Kasra, disse o tenente de política Ahmed Mohammed Ali. O número de vítimas pode subir, segundo informou o hospital que recebeu os feridos. A violência sectária cresce dramaticamente no Iraque, mais cedo, em outro ataque realizado provavelmente por xiitas, 41 árabes sunitas foram mortos nas vizinhanças de Jihad, oeste de Bagdá. Este ataque aparentemente foi uma retaliação do carro-bomba que atingiu uma mesquita xiita na noite de sábado, deixando dois mortos e nove feridos. As informações são da Associated Press (AP). Matéria alterada às 13h45