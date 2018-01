Dois civis americanos morrem em explosão no Iraque A explosão de uma bomba à margem de uma estrada próxima à Faluja matou hoje dois civis americanos, contratados pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, e feriu um outro, informou uma fonte militar. Depois da explosão, iraquianos dançaram alegremente ao lado dos destroços do veículo dos americanos, informaram testemunhas. Este domingo foi o dia mais sangrento do pós-guerra no Iraque para as forças de ocupação dos Estados Unidos.