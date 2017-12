Dois civis são assassinados por separatistas tailandeses Uma pessoa foi decapitada e outra foi assassinada a tiros em dois ataques de supostos separatistas na região muçulmana do sul da Tailândia, palco de um conflito que causou cerca de 2 mil mortes em três anos, informou a polícia à imprensa local. A cabeça de um atacadista de arroz foi achada na quinta-feira num saco plástico abandonado à beira de uma estrada da província de Pattani, perto da aldeia onde horas antes a vítima havia sido seqüestrada por um grupo de rebeldes armados. Um trabalhador de um seringal, que aparentemente colaborava com as forças de segurança, morreu nesta sexta-feira em Yala ao receber vários tiros a curta distância, dados por dois desconhecidos. Desde o reinício do conflito nas províncias muçulmanas de Pattani, Yala e Narathiwat, em janeiro de 2004, os militantes do movimento separatista decapitaram mais de 20 pessoas, duas delas em fevereiro deste ano.