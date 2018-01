Dois condenados à morte por atentado no Paquistão Dois militantes islâmicos paquistaneses foram condenados à morte após serem considerados culpados por um atentado com carro-bomba contra o consulado americano em Karachi, em junho de 2002, que provocou a morte de 12 pessoas, informaram fontes oficiais. Outras duas pessoas foram condenadas, no mesmo julgamento, à prisão perpétua, enquanto uma quinta foi absolvida. Em 14 de junho de 2002, um automóvel foi carregado de explosivos e detonado do lado de fora do consulado dos EUA em Karachi. Os dois condenados à pena capital são Mohammad Imran e Mohammad Hanif, membros da organização clandestina Harkat-ul Mujahidin al-Almi, que luta pela separação da Caxemira da Índia. Os defensores dos quatro condenados disseram que apelarão da sentença.