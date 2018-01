Trump condena ação de neonazistas e Ku Klux Klan após 2 dias sob críticas

Com dois dias de atraso, o presidente Donald Trump cedeu nesta segunda-feira à pressão para que condenasse de maneira explícita extremistas envolvidos na violência que deixou 1 pessoa morta e 34 feridas no sábado em Charlottesville. Seguindo o script de um teleprompter, ele afirmou que supremacistas brancos, neonazistas e a Ku Klux Klan são “repugnantes”.

Trump disse que o “racismo é um mal” e os autores de atos de violência cometidos em seu nome são “criminosos e marginais”. Apesar de o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, H.R. McMaster, e o secretário de Justiça, Jeff Sessions, terem se referido ao atropelamento de manifestantes antirracismo como “terrorismo doméstico”, o presidente não usou essa expressão.

No sábado, Trump responsabilizou “muitos lados” pela violência e não mencionou supremacistas brancos, a KKK nem neofascistas que participaram da marcha em Charlottesville. Grande parte deles saiu às ruas com armas, escudos, capacetes e a bandeira confederada que representava o sul escravocrata durante a Guerra Civil americana (1861-1865). Esses grupos extremistas apoiaram a candidatura de Trump e celebraram seu pronunciamento de sábado como uma vitória.

No domingo, sob pressão interna e externa, a Casa Branca divulgou nota dizendo que a crítica de Trump incluía esses grupos.

A percepção de que a resposta do presidente foi inadequada se agravou na manhã desta segunda-feira, quando ele atacou no Twitter o CEO da companhia farmacêutica Merck por sua decisão de deixar o Conselho de Manufatura da Casa Branca. Negro, Kenneth Frazier disse que tinha a responsabilidade de tomar uma posição contra a intolerância.

“Os líderes da América devem honrar nossos valores fundamentais e rejeitar de maneira clara expressões de ódio, intolerância e supremacia de grupos, que são contrárias ao ideal de que todas as pessoas são criadas iguais”, escreveu Frazier no Twitter às 8 horas. A resposta de Trump veio 54 minutos mais tarde, também no Twitter: “Agora que Ken Frazier da Merck Farma renunciou ao Conselho de Manufatura do presidente, ele terá mais tempo para baixar preços exorbitantes de remédios!”.

Às 12h38, Trump seguiu o conselho do CEO. “Somos uma nação fundada na verdade de que todos nós somos criados iguais. Nós somos iguais aos olhos de nosso Criador. Nós somos iguais perante a lei. E nós somos iguais sob a Constituição.”

