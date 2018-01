Dois estrangeiros são libertados na Colômbia Dois turistas seqüestrados na Colômbia há 74 dias - a alemã Reinhilt Weigel e o espanhol Asier Huegen Exhevarría - foram libertados pelo grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN). "Retornaram sãos e salvos à liberdade", disse o defensor público Volmar Pérez. ?Estão bem dispostos, fortes e revigorados", afirmou. Os turistas foram entregues pelo ELN a uma comissão humanitária integrada por representantes da Defensoria do Povo, da ONU e da Igreja Católica, que viajaram de helicóptero para receber os reféns. "Eles contam que foram tratados cordialmente", acrescentou Pérez, em uma entrevista a uma emissora de rádio. A televisão colombiana mostrou imagens dos dois libertados, que aparentavam estar bem de saúde. O ELN não informou quando libertará outros quatro turistas israelenses e um britânico que permanecem em cativeiro. Uma semana depois do seqüestro do grupo de turistas, o britânico Matthew Scott, que era o oitavo refém, conseguiu fugir e chegar a uma comunidade indígena que o alimentou e o levou de volta a Santa Marta, um porto do Caribe colombiano.