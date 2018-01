Dois estudantes baleados em escola nos EUA Dois estudantes foram feridos num tiroteio na escola secundária Martin Luther King em Manhattan, informou a polícia de Nova York. O tiroteio ocorreu por volta das 16h55 (de Brasília). Os dois estudantes feridos - um com um tiro na perna e outro nas costas - foram retirados da escola e, segunda uma porta-voz do serviço médico de emergência, foram levados ao Centro Hospitalar Roosevelt. Não há informações sobre o estado clínico dos feridos. A escola foi fechada, com os estudantes dentro das salas de aula, enquanto policiais procuravam por suspeitos no edifício, informou a polícia. A escola fica a cerca de duas quadras do Lincoln Center. Hoje, terça-feira, é aniversário de Martin Luther King, e o feriado será comemorado nos EUA na próxima segunda-feira.