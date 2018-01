Dois estudantes morrem e 20 ficam feridos após incidente na China

PEQUIM - Dois estudantes teriam morrido e outros 20 se ferido após um esmagamento em uma escola primária na manhã desta quarta-feira, 22, na China, de acordo com o jornal The Beijing News. O incidente teria ocorrido no intervalo da manhã, quando vários alunos tentavam entrar no banheiro, o que teria feito a estrutura ceder. A agência estatal Xinhua News confirma apenas uma morte.

O governo do condado de Puyang, na província de Henan, disse que o incidente está sendo investigado.

Superlotação e construções com má infraestrutura têm sido culpadas por mortes e ferimentos em escolas chinesas. Outros problemas de segurança incluem o uso de pistas de corrida feitas de materiais que emitem gases tóxicos.

Em 2013 quatro jovens morreram em outro esmagamento ocorrido em um colégio da província central de Hubei, provocada pelo pânico gerado após a queda de um muro de um dormitório. / EFE