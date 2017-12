Dois feridos em ataque a base americana no Afeganistão Dois civis afegãos ficaram feridos em um ataque suicida perpetrado hoje em Cabul contra um comboio militar dos EUA, informou o chefe da Polícia de estradas das províncias do norte do país, general Mir Nahim Haidery. Segundo a fonte, o atentado ocorreu às 8h45 (1h15 de Brasília) quando um homem que viajava em um carro detonou seu veículo perto de um comboio militar da coalizão liderada pelos Estados Unidos. O agressor morreu no ato e, segundo Haidery, "embora seu corpo esteja quase irreconhecível, pode ser um paquistanês". Apesar de o comboio ter saído ileso do ataque, dois jovens que passavam de bicicleta pelo lugar ficaram feridos por causa da forte explosão, que ocorreu em um cruzamento perto do aeroporto de Bagram, a área onde se encontra a principal base militar dos EUA no país. O porta-voz militar americano sargento Chris Miller, disse que a explosão foi confirmada, mas que até o momento não dispunha de mais detalhes sobre o fato.