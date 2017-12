Dois foguetes caem na capital afegã Dois foguetes foram lançados, nesta terça-feira, contra a região central de Cabul, mas não há registro de danos ou feridos, informaram soldados afegãos e da força internacional de paz. As explosões dos dois projéteis puderam ser ouvidas no centro da capital afegã. De acordo com soldados alemães da Força Internacional de Assistência à Segurança, os foguetes foram lançados de bases instaladas no bairro de Qalai Zaman Khan, da capital. Estes foram os primeiros incidentes do tipo desde o início do grande conselho, ou Loya Jirga, no último dia 11, para a escolha de um novo governo afegão. Também nesta terça, o porta-voz militar dos EUA, coronel Roger King, informou, em Bagram, que um avião americano bombardeou construções no sudoeste do Afeganistão depois que tropas que procuravam por membros do Taleban e da rede Al-Qaeda ficaram sob fogo. Os dois incidentes ocorreram nesta segunda e nenhum soldado americano ficou ferido.