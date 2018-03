Dois foguetes explodem no centro de Kandahar Dois foguetes explodiram no centro de Kandahar, no sul do Afeganistão, sem causar vítimas, antes que agentes especializados conseguissem desativá-los, informaram fontes policiais, segundo as quais tratou-se de um "ataque terrorista". Os foguetes foram encontrados em uma rua onde se localizam edifícios oficiais e de organizações não-governamentais (ONGs). Não ficou claro como ocorreram as explosões dos projéteis. Uma fonte militar afirmou que os foguetes poderiam ter sido acionados por controle remoto. O episódio é o mais recente de uma série de incidentes ocorridos nas últimas semanas na cidade, um ex-feudo do antigo regime do Taleban.