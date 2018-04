Dois foguetes palestinos atingem o sul de Israel Dois foguetes disparados do norte da Faixa de Gaza atingiram o sul de Israel hoje, mas explodiram sem deixar feridos, disse um porta-voz do Exército israelense. Um dos foguetes de curto alcance caiu numa área despovoada e o outro atingiu uma fazenda, causando poucos danos. O ataque ocorreu a despeito do cessar-fogo declarado em 18 de janeiro, depois de três semanas de uma ofensiva israelense que matou 1.330 palestinos. Ontem, o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, consultou os principais membros do gabinete sobre a negociação de uma trégua, intermediada pelo Egito, um dia após descartar a aceitação de um acordo sem a libertação do soldado Gilad Shalit, capturado em 2006. As informações são da Dow Jones.