Dois foguetes são lançados contra base aliada no Paquistão Homens desconhecidos lançaram hoje dois foguetes contra uma construção utilizada por tropas americanas e paquistanesas que procuram fugitivos da rede terrorista Al-Qaeda no Paquistão, informaram oficiais locais. Os projéteis erraram os alvos. Segundo testemunhas, o primeiro foguete caiu em uma área desértica, enquanto que o segundo atingiu uma loja a cerca de um quilômetro de seu alvo original. De acordo com um oficial da cidade de Miran Shah, os foguetes foram lançados do território afegão. Não há informações sobre feridos.