Dois funcionários dos EUA são assassinados Um atirador não identificado matou ontem dois funcionários americanos que assessoravam o governo afegão. Segundo a imprensa local, o Taleban reivindicou a autoria dos ataques, dizendo que as vítimas eram um coronel e um major. Os assassinatos ocorreram dentro do Ministério do Interior, no quinto dia de protestos contra a queima de livros islâmicos em uma base americana. Ontem, cinco afegãos morreram nos distúrbios.