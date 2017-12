Dois fuzileiros americanos mortos no Afeganistão Dois fuzileiros navais americanos morreram e um ficou ferido durante uma operação militar no leste do Afeganistão, disse o Exército dos Estados Unidos. O choque ocorreu no fim da noite de ontem em Kunar, uma província na fronteira com o Paquistão, disse o sargento Dave Dyer, porta-voz do Exército. O fuzileiro naval ferido apresenta condições estáveis de saúde. A identidade dos soldados não foi revelada. "Dois fuzileiros morreram e um ficou ferido durante uma operação a nordeste de Asadabad", capital de Kunar, disse Dyer em uma breve declaração. Pelo menos 92 soldados americanos morreram no Afeganistão e seus arredores desde a invasão do país centro-asiático por forças estrangeiras lideradas pelos EUA no fim de 2001.