Dois grupos palestinos anunciam trégua de três meses Os grupos radicais palestinos Hamas e Jihad Islâmica anunciaram neste domingo uma trégua de três meses nos ataques contra Israel, em um comunicado conjunto divulgado na Faixa de Gaza. No entanto, o que deveria ter sido um acordo de trégua amplo, anunciado de forma oficial por representantes da Autoridade Palestina e contemplando as três principais milícias palestinas - Jihad, Hamas e Brigadas Al-Aqsa - não correu, devido a resistências internas do grupo Fatah, liderado pelo presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. Ainda neste domingo, o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, garantiu à conselheira de segurança dos EUA, Condolezza Rice, que mantém a disposição de retirar nesta segunda-feira as tropas israelenses da Faixa de Gaza.