Dois integrantes da Otan são mortos no Afeganistão A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) diz que dois de seus membros e um trabalhador civil da coalizão internacional no Afeganistão foram mortos em dois ataques separados no leste do país. A coalizão informa que insurgentes mataram um dos membros do serviço e o civil, neste sábado, 1, enquanto uma bomba matou o outro membro do serviço. A Otan não deu detalhes sobre o ataque, nem as nacionalidades dos mortos.