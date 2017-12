Dois iraquianos desaparecem durante treinamento no Reino Unido Dois iraquianos que participavam de um curso de treinamento no Reino Unido desapareceram uma semana antes de data prevista para seu retorno ao país árabe, informou nesta sexta-feira o Ministério da Defesa. Trata-se de um suboficial e de um intérprete civil. Eles sumiram no final de um período de formação de três meses em Gales, num dia livre em que saíram para uma visita "cultural" à cidade de Cardiff. Há suspeitas de que eles tenham fugido juntos como parte de um plano para ficar no Reino Unido e não voltar ao Iraque, destroçado pela guerra. Ambos deveriam ter se apresentado a tempo para um desfile na Escola de Infantaria do Exército de Dering Lines, em Brecon, como os demais graduados iraquianos, que retornarão a Bagdá como instrutores militares. Os fotógrafos e cinegrafistas que cobriram o desfile foram solicitados a não identificar os militares devido à precária situação no Iraque. Os dois iraquianos desaparecidos têm vistos para permanecer no Reino Unido até novembro, e o Ministério da Defesa ainda espera que eles se apresentem em Brecon a tempo de retornar com os demais iraquianos a Bagdá, na terça-feira e na quinta-feira da semana que vem.