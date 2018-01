Dois iraquianos mortos em bombardeios dos EUA Dois iraquianos morreram e outros dois ficaram feridos hoje durante os bombardeios de caças norte-americanos contra o sul do Iraque. Um porta-voz militar de Bagdá indicou que "dois civis iraquianos morreram e outros dois ficaram feridos durante as incursões de aviões inimigos na quarta-feira à noite contra instalações civis na província meridional de Zi-Qar", a cerca de 400 km ao sul da capital. O Pentágono anunciou que aviões caça-bombardeiros lançaram hoje bombas de alta precisão contra duas diferentes instalações iraquianas de mísseis antiaéreos - uma em Nasiriyah (a 275 km a sudeste de Bagdá) e outra perto de Talil. Trata-se, segundo Washington, do segundo ataque desta semana lançado por forças ocidentais que patrulham as zonas de exclusão aérea no sul e no norte do Iraque.