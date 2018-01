Dois israelenses ficam feridos em atentado Um palestino cometeu um atentado suicida nesta quarta-feira, deixando dois israelenses feridos, disseram autoridades locais. Segundo o porta-voz da polícia Gil Kleiman, o palestino aparentemente se jogou contra um furgão estacionado, na tentativa de matar os ocupantes do veículo. Especialistas em explosivos israelenses não confirmaram se ainda há bombas amarradas ao corpo do palestino. A explosão aconteceu na cidade israelense de Taibe, a cerca de 100 metros da divisa com a Cisjordânia.