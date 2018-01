Dois israelenses morrem em ataque a assentamento Dois israelenses, entre eles uma bebê, e um atacante palestino morreram numa ação armada contra um assentamento judaico na Cisjordânia. Dois outros israelenses ficaram levemente feridos, disse Yeroham Mandola, um porta-voz dos serviços de resgate de Israel. O ataque no assentamento de Negahot, nas proximidades da cidade de Hebron, ocorreu enquanto os israelenses começavam a celebrar o Ano Novo judaico, na noite desta sexta-feira. "Os terroristas escolhem muito freqüentemente feriados religiosos para cometer suas atividades assassinas. Tivemos muitos avisos neste sentido e as forças de segurança de Israel estão em alto alerta", afirmou o porta-voz do governo, Avi Pazner. A Rádio de Israel divulgou que o atacante aparentemente agiu sozinho, infiltrando-se pela cerca do assentamento. O militante invadiu uma casa e começou a atirar, matando um israelense de 30 anos e a bebê, segundo a rádio. O atacante foi morto a tiros por soldados.