Dois israelenses morrem em ataque do Hezbollah em Haifa Dois civis morreram em conseqüência dos mísseis lançados neste domingo por membros do Hezbollah contra a cidade de Haifa, no norte de Israel, afirma a rádio pública israelense. Um dos mortos foi atingido por um míssil quando viajava em seu carro, nas proximidades do monte Carmelo. Os chefes da Defesa Civil insistiram que a população do norte israelense continue nos refúgios e lugares de segurança. No sábado, milicianos do Hezbollah lançaram 160 foguetes Katyusha contra o norte de Israel.