Dois israelenses mortos a tiros na Cisjordânia Atiradores palestinos mataram a tiros dois israelenses que viajavam num carro numa rodovia da Cisjordânia, informou um porta-voz militar. Os dois, um homem e uma mulher, foram baleados na rodovia que liga a cidade de Hebron, Cisjordânia, à cidade israelense de Beersheba. Mais cedo, a polícia israelense invadiu um santuário de Jerusalém para dispersar dezenas de jovens escondidos em meio a uma multidão de fiéis muçulmanos. A polícia entrou em choque com a multidão depois do encerramento das orações de sexta-feira no complexo de mesquitas na Cidade Velha de Jerusalém, do qual se pode ver o Muro das Lamentações, local mais sagrado do judaísmo. Policiais lançaram bombas de efeito moral e dispararam balas de borracha para dispersar a multidão depois que jovens que deixavam o local começaram a atirar pedras contra os soldados israelenses, disse Gil Kleiman, porta-voz da polícia de Israel.