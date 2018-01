Dois jatos da Embraer fazem pousos forçados nos EUA Problemas com pneus obrigaram os pilotos de dois aviões da Embraer a realizarem pousos forçados praticamente simultâneos em dois diferentes aeroportos dos Estados Unidos, nesta terça-feira. Não houve vítimas em nenhum dos casos. Em Houston, o pneu de um avião da Continental Express estourou pouco depois da decolagem e o piloto foi obrigado a circular o aeroporto antes de fazer a tentativa de pouso forçado. O jato da Embraer sobrevoou a baixa altitude o aeroporto internacional Bush e em seguida arremeteu para que funcionários pudessem analisar os danos causados ao pneu e para que a aeronave liberasse combustível, disse Kristy Nichlas, porta-voz da Continental Express. Mais cedo, Sarah Anthony, outra porta-voz da companhia aérea disse que o avião tinha 45 passageiros e três tripulantes a bordo. O pouso forçado transcorreu com perfeição. O piloto passou cerca de duas horas circulando o aeroporto de Houston para gastar combustível para tentar pousar em segurança. Em Chicago, um jato Embraer-145 da American Eagle saiu da pista quando o piloto fez um pouso forçado no aeroporto internacional O´Hare, em Chicago (Illinois). O acidente não deixou vítimas. O avião vinha de Bentonville (Arkansas) com 40 passageiros e três tripulantes a bordo e, aparentemente, também apresentou problema em um dos pneus. Segundo Elizabeth Cory, porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA), os controladores de vôo do aeroporto viram fumaça saindo do trem de pouso do avião no momento em que ele tentava aterrissar. O aparelho derrapou na pista e parou no gramado. Segundo Dave Jackson, porta-voz da American Eagle, um exame preliminar mostrou que um pneu da aeronave estava furado.