Dois jornalistas assassinados na Colômbia Pistoleiros mataram hoje com cinco tiros o jornalista Jaime Rengifo na cidade de Maicao, no departamento (estado) de La Guajira, no norte da Colômbia ? o que coloca em dois o número de profissionais da imprensa assassinados no país em menos de 24 horas. Os atacantes fugiram imediatamente em meio à confusão entre os empregados do hotel onde ocorreu o assassinato, indicou a polícia. Outro jornalista, Guillermo Bravo Vega, de 58 anos, foi morto por pistoleiros quando se encontrava na segunda-feira à noite em sua casa na cidade colombiana de Neiva, informou a polícia. Dois desconhecidos chegaram à residência do jornalista em uma motocicleta e, sem pronunciar sequer uma palavra, um deles disparou quatro tiros que provocaram a morte imediata de Bravo Vega. Embora ele tenha sido levado às pressas por familiares para um hospital de Neiva, os médicos confirmaram que o jornalista já estava morto ao chegar à sala de emergência. Bravo Vega trabalhava para um canal de televisão local e dirigia uma revista de temas econômicos. Nenhuma organização reivindicou a autoria do crime contra o jornalista, casado e pai de dois filhos. Em 18 de março, desconhecidos assassinaram às portas de uma emissora de rádio na cidade de Arauca o jornalista Luis Alfonso Parada. O assassinato de Parada em Arauca, no nordeste do país, realizou-se no momento em que 17 profissionais dos meios de comunicação dessa região denunciaram estar sofrendo ameaças de morte. Grupos armados de esquerda e paramilitares de direita ameaçaram jornalistas em Arauca, obrigando-os a abandonar a cidade.