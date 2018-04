Dois jornalistas morreram por semana em 2010, diz grupo

Desse total, 85 repórteres foram assassinados, disse o Insi, que tem sede em Londres. O restante morreu em fogo cruzado ou em incidentes, incluindo o caso de um cinegrafista da Guatemala atingido pela lava e pelas rochas enquanto tentava filmar a erupção de um vulcão.

"É um preço terrível por nossas notícias", disse o diretor do Insi, Rodney Pinder.

"A maioria das vítimas não é formada por correspondentes estrangeiros em zonas de guerra, mas por repórteres trabalhando em seus próprios países, buscando expor a criminalidade e a corrupção."

O número global diminuiu em relação às 133 mortes registradas em 2009.

O Paquistão foi o país mais violento entre os 30 pesquisados, registrando 16 mortes. México e Honduras vieram em seguida, com 10 mortes cada, e o Iraque aparece depois, com seis fatalidades.

O Paquistão também foi considerado o país mais perigoso para os jornalistas no ano passado pelos Repórteres Sem Fronteiras e pelo Comitê de Proteção aos Jornalistas, que é membro do Insi, mas usa critérios diferentes para contabilizar as mortes.

(Reportagem de Olesya Dmitracova)