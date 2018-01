Dois jornalistas mortos no sul de Bagdá Dois jornalistas e dois soldados norte-americanos morreram nos ataques ao sul de Bagdá, segundo militares dos EUA. Segundo o Exército norte-americano, 15 pessoas ficaram feridas na ação. Em outro episódio, pelo menos seis soldados dos Estados Unidos ficaram feridos e seis foram dados como desaparecidos num ataque com foguetes contra uma posição militar norte-americana a sul de Bagdá. "Um foguete caiu perto do centro de operações da segunda brigada" da terceira divisão de infantaria, indicou o comandante Mike Birmingham, porta-voz desta unidade. Pelo menos 81 soldados do Exército norte-americano morreram desde o início da guerra no Iraque, 20 dos quais em março, informou no domingo o Pentágono. Desse número de baixas, 66 foram em combate e 15 em acidentes, entre eles os dois oficiais que perderam a vida num ataque à granada num acampamento do Kuait, realizado por um sargento dos Estados Unidos. Oito militares norte-americanos estão desaparecidos e 155 sofreram ferimentos em combate. Veja o especial :