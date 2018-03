Dois jornalistas sírios são mortos em Damasco

A Sana afirmou que um dos seus repórteres, Ali Abbas, foi morto na casa onde morava em Damasco. Conforme a reportagem, "um grupo terrorista armado" (termo utilizado pelo regime para os rebeldes) teria sido responsável pelo crime. Não foram dados mais detalhes.

Já a Al-Arabya destacou que o sírio Bara''a Yusuf al-Bushi, um desertor do exército da Síria que trabalhava como repórter freelancer para a rede e outras corporações de mídia internacionais, foi morto em um ataque a bomba enquanto fazia uma reportagem em al-Tal, subúrbio do norte de Damasco.

Ativistas dizem que mais de 20 mil pessoas foram mortas desde que as revoltas começaram em março do ano passado.

No sábado, dois ataques a bomba em Damasco causaram confusão em áreas da capital síria, que antes era um marco simbólico da resistência contra Assad. Uma das explosões, de um mecanismo plantado embaixo de uma árvore, foi disparada por controle remoto quando um veículo carregando soldados passou pelo distrito de Marjeh.

A explosão ocorreu há cerca de 100 jardas (91,4 metros) do Hotel Four Seasons, uma das opções de hospedagem de luxo em Damasco. Depois da explosão, homens armados abriram fogo contra civis para "provocar pânico", segundo a agência de notícias estatal. Ao mesmo tempo, uma segundo explosão ocorreu perto do estádio Tishrin, a menos de uma milha (1,6 quilômetros) de distância da primeira, destacou a Sana.

Horas mais tarde, um ônibus teria sido atacado em um subúrbio de Damasco, matando seis passageiros que vinham da província de Hama, no centro do país.