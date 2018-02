Dois jovens morrem em incêndio em hotel de Pequim Dois adolescentes de Hong Kong morreram em um incêndio ocorrido num hotel de Pequim, informaram fontes oficiais neste domingo. Lau Hoi-yee, de 17 anos, e Choi Tsz-yan, de 12, morreram no incêndio do Catic Plaza Hotel ontem à noite, disse Joan Wu, porta-voz do governo. Lau e Choi faziam parte de um grupo de 51 estudantes de Hong Kong. Eles viajaram a Pequim para um intercâmbio cultural de uma semana. Autoridades chinesas investigam as causas do incêndio e representantes de Hong Kong em Pequim já ofereceram ajuda, disse Wu. Os parentes das vítimas estão a caminho da capital chinesa.