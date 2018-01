Dois jovens são acusados de querer explodir metrô de NY Um cidadão americano e um paquistanês foram detidos em Nova York por suspeita de que planejavam detonar bombas numa estação do metrô de Manhattan e possivelmente em outros locais da cidade, informou hoje a polícia. O comissário Ray Kelly disse que os dois jovens, de 19 e 21 anos, não parecem ter ligações com a Al-Qaeda nem com outras organizações terroristas internacionais, mas eles "expressaram ódio pelos Estados Unidos". Um deles também teria feito comentários anti-semitas. Os dois levantaram suspeitas e foram colocados sob vigilância policial, sendo flagrados planejando colocar explosivos em uma estação do metrô. Não há sinal de que tenham obtido explosivos nem de que o plano fosse contra a convenção republicana que começa segunda-feira, disse Kelly. "Ficou claro que eles tinham a intenção de causar danos, de matar pessoas", explicou o comissário. "Eles não tinham os meios imediatos para fazê-lo". Os dois seriam levados hoje a uma corte federal.