Dois laptops somem do comando central militar dos EUA Dois laptops desapareceram do centro de comando militar que coordena a guerra americana no Afeganistão, sendo que um deles continha informações ultra-secretas. Segundo o major Mike Richmond, o Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea investiga a ocorrência de um possível roubo dos computadores, que sumiram ontem. O comando central, localizado na cidade de Tampa, no Estado da Flórida, não forneceu detalhes sobre o teor das informações armazenadas nas máquinas. Dirigido pelo general Tommy Franks, o comando central é responsável pelos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio e supervisiona a operação militar no Afeganistão, além de ter participado do planejamento das gestões supostamente em curso para derrocar o presidente iraquiano, Saddam Hussein.