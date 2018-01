Dois líderes do Taleban são presos no Afeganistão Agentes secretos afegãos prenderam dois importantes comandantes militares do Taleban, grupo fundamentalista que governou o país até ser derrubado pelos EUA em 2001. Um dos detidos é o ex-chefe de segurança do líder supremo do Taleban, o mulá Omar. Tohr Mulá Naqvi, comandante militar do Taleban para a província de Kandahar, e seu vice, mulá Qayum, também conhecido como mulá Hunger, foram capturados na noite de segunda-feira, disse Abdullah Laghmani, chefe de inteligência da província. Laghmani disse que um terceiro suspeito foi preso na cidade dirigindo um veículo com mias de 200 quilos de explosivos, supostamente destinado aos arsenais do Taleban. O motorista teria levado as autoridades aos dois líderes. "Esses dois comandantes estiveram envolvidos em todas as atividades terroristas na província de Kandahar, contra o governo e a coalizão", acusou Laghmani, acrescentando que "importantes documentos" foram apreendidos. Autoridades dizem que, durante o governo do taleban, Naqvi era o encarregado da segurança da casa de mulá Omar, e que Qayum serviu como comandante militar em Kandahar. O mulá Omar continua foragido.